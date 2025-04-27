Демонстрация летающей машины в японской Осаке приостановлена

Демонстрация "летающих автомобилей" на международной выставке ЭКСПО-2025 в японской Осаке была остановлена из-за поломки одного из 18 пропеллеров аппарата.

Как передает Day.Az, об этом пишет Kyodo News.

Аппарат был создан компанией LIFT Aircraft. Демонстрационные полеты пользуются большой популярностью у зрителей.

"Мы намерены информировать о расписании полетов в будущем в надлежащее для этого время", - сообщили организаторы выставки.

Пропеллер летательного аппарата вышел из строя на высоте 10 м, после чего пластиковые крышки, закрывающие мотор пропеллера, упали вниз. Ни пилот, ни зрители не пострадали.

Выставка в Осаке будет проходить с 13 апреля по 13 октября. В ней участвуют представители 158 стран и регионов и семи международных организаций.

На мероприятии ожидают 28,2 млн посетителей.