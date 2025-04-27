https://news.day.az/world/1748098.html

В Иране объявили траур

После взрыва в порту Шахид Раджаи, расположенном в иранском городе Бендер-Аббас в провинции Хормозган, в стране объявлен трехдневный траур. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило агентство IRNA. По последним данным, число жертв взрыва в иранском порту составило 25 человек, 1139 человек получили ранения.