https://news.day.az/world/1748109.html На границе Индии и Пакистана продолжаются боестолкновения между военными В Кашмире третью ночь подряд продолжаются перестрелки между индийскими и пакистанскими военными. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство France-Presse. Информации о погибших или раненых в результате обмена огнем пока нет.
На границе Индии и Пакистана продолжаются боестолкновения между военными
В Кашмире третью ночь подряд продолжаются перестрелки между индийскими и пакистанскими военными.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство France-Presse.
Информации о погибших или раненых в результате обмена огнем пока нет.
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