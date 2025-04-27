https://news.day.az/world/1748109.html

На границе Индии и Пакистана продолжаются боестолкновения между военными

В Кашмире третью ночь подряд продолжаются перестрелки между индийскими и пакистанскими военными. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство France-Presse. Информации о погибших или раненых в результате обмена огнем пока нет.