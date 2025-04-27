На границе Индии и Пакистана продолжаются боестолкновения между военными

В Кашмире третью ночь подряд продолжаются перестрелки между индийскими и пакистанскими военными.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство France-Presse.

Информации о погибших или раненых в результате обмена огнем пока нет.