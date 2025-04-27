Названы смартфоны с лучшим временем автономной работы в 2025 году

Автономность - один из главных критериев при выборе смартфона для многих пользователей. Оценить мощность устройства несложно: достаточно взглянуть на процессор и тип памяти. С фотовозможностями тоже все понятно - чаще всего более дорогой смартфон делает лучшие снимки.

А вот с автономностью все не так просто. Большинство современных моделей оснащено батареями емкостью 5000-6000 мАч, но при этом одни аппараты способны работать без подзарядки несколько дней, а другие разряжаются уже к вечеру. Обозреватели Tom's Guide собрали главных долгожителей, побывавших у них на тестах, передает Day.Az со ссылкой на УНИАН.

Отметим, что тест на время работы батареи смартфона включает в себя непрерывную перезагрузку веб-страниц через сотовое соединение 4G с установленной яркостью дисплея 150 нит. Этот процесс продолжается до тех пор, пока у него не кончится заряд.

В 2025 году дольше всего без подзарядки работает Asus ROG Phone 9 Pro - целых 20 часов и 34 минуты. Это почти на час больше, чем у ближайшего конкурента в лице OnePlus 13, который набрал 19 часов и 45 минут.

В топ-5 самых автономных девайсов также попали OnePlus 13R, Asus ROG Phone 8 Pro и Moto G (2025).

Самым долгоживущим айфоном является iPhone 16 Pro Max. Более 17 часов - это самое долгое время, которое устройство Apple когда-либо выдерживало в тесте батареи, говорят специалисты Tom's Guide.

Всего в рейтинг попало 15 смартфонов. Среди них есть как супердорогие флагманы, так и доступные Android-аппараты, тот же Moto G. Но всех их объединяет то, что они способны "протянуть" 15 часов непрерывного активного пользования.