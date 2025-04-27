Опасная находка в Нахчыване

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступили сообщения от сотрудников полиции об обнаружении боеприпасов в различных районах Бабекского и Шахбузского районов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, немедленно на место происшествия были привлечены пиротехники Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты соответствующие меры безопасности и проведён осмотр мест обнаружения.

Среди найденных боеприпасов были: один 76-мм бронебойный артиллерийский снаряд BR-350, один 85-мм бронебойный артиллерийский снаряд BR-365, две моторные части неуправляемых ракет ПГ-7, одна ручная граната F-1, одна дымовая шашка, 10 патронов к пулемёту ПК калибра 7,62 мм, 23 патрона калибра 5,45 мм, 29 патронов к автомату калибра 7,62 мм, один 30-мм снаряд к автоматическому гранатомёту АГС-17, одна граната к РПГ-7, два 100-мм артиллерийских снаряда и один 30-мм снаряд к автоматическому гранатомёту АГС-17М.

Все обнаруженные боеприпасы были изъяты пиротехниками для последующего обезвреживания и вывезены в безопасное место.