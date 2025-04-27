https://news.day.az/politics/1748201.html

Масуд Пезешкиан заявил о возможности принятия позитивных шагов в сфере совместных инициатив с Азербайджаном

Могут быть предприняты позитивные шаги в плане торговли, промышленности и совместного сотрудничества с Азербайджаном. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV. Новость обновляется