https://news.day.az/politics/1748201.html Масуд Пезешкиан заявил о возможности принятия позитивных шагов в сфере совместных инициатив с Азербайджаном Могут быть предприняты позитивные шаги в плане торговли, промышленности и совместного сотрудничества с Азербайджаном. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV. Новость обновляется
Масуд Пезешкиан заявил о возможности принятия позитивных шагов в сфере совместных инициатив с Азербайджаном
Могут быть предприняты позитивные шаги в плане торговли, промышленности и совместного сотрудничества с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV.
Новость обновляется
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