https://news.day.az/world/1748077.html Сильное землетрясение всколыхнуло Эквадор - ВИДЕО По разным оценкам магнитуда его была от 6 до 6,3, а затем произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,1. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Подземные толчки были настолько сильными, что в пострадавшем районе пропал свет, повреждены некоторые здание и жилые дома. 20 человек получили различные травмы.
Сильное землетрясение всколыхнуло Эквадор - ВИДЕО
По разным оценкам магнитуда его была от 6 до 6,3, а затем произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,1.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Подземные толчки были настолько сильными, что в пострадавшем районе пропал свет, повреждены некоторые здание и жилые дома. 20 человек получили различные травмы.
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