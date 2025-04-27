Сильное землетрясение всколыхнуло Эквадор

По разным оценкам магнитуда его была от 6 до 6,3, а затем произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,1.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Подземные толчки были настолько сильными, что в пострадавшем районе пропал свет, повреждены некоторые здание и жилые дома. 20 человек получили различные травмы.