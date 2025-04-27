Американцев призвали отказаться от фастфуда

Американский музыкант Тед Ньюджент - обвинил фастфуд в провоцировании онкозаболеваний.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Не ешьте в McDonald's. Не ешьте в Burger King. Не употребляйте это химическое оружие. Слава Богу, что Роберт Кеннеди-младший запретил использование химических токсинов в нашей пище и лекарствах. Наконец-то, в 2025 году, после того как множество больных детей прошли через химиотерапию и облучение - пострадав от ядовитой еды из McDonald's, Burger King и окрашенных напитков, отравлявших детей - мы начинаем осознавать масштабы трагедии. Они сначала отравляют наших детей, а затем берут с нас деньги за лечение вызванного этим рака. Рак - это целая индустрия. Прекратите употреблять яд! Добро пожаловать в движение за здравомыслие вместе с Робертом Кеннеди-младшим, Дональдом Трампом и всеми добропорядочными семьями. И, прежде всего, уберите химическое оружие с тарелок своих детей".