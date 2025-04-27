https://news.day.az/world/1748049.html Увеличилось количество погибших при взрыве в порту Ирана Пожар в результате взрыва в иранском порту Шахид Раджаи в провинции Ормузган на юге Ирана вспыхнул с новой силой, сильный ветер стал причиной ускорения распространения огня. Как передает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени. Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 14.
Увеличилось количество погибших при взрыве в порту Ирана
Пожар в результате взрыва в иранском порту Шахид Раджаи в провинции Ормузган на юге Ирана вспыхнул с новой силой, сильный ветер стал причиной ускорения распространения огня.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени.
Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 14.
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