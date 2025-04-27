Увеличилось количество погибших при взрыве в порту Ирана

Пожар в результате взрыва в иранском порту Шахид Раджаи в провинции Ормузган на юге Ирана вспыхнул с новой силой, сильный ветер стал причиной ускорения распространения огня.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел Ирана Эскандер Моамени.

Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 14.