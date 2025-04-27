В Пакистане оценили вероятность ядерной войны с Индией

Обострение конфликта Пакистана и Индии вряд ли перерастет в обмен ядерными ударами.

Как передает Day.Az, об этом заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф.

"Не думаю, что дело зайдет так далеко", - сказал глава ведомства.

Он добавил, что Исламабад не планирует начинать боевые действия против соседней страны, если она не будет провоцировать дальнейшую эскалацию.

Напомним, обострение в отношениях Пакистана и Индии началось после теракта, совершенного 22 апреля в городе Пахалгаме в индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами нападения стали не менее 26 человек. Основную часть погибших составляли туристы.