https://news.day.az/world/1748110.html В Пакистане оценили вероятность ядерной войны с Индией Обострение конфликта Пакистана и Индии вряд ли перерастет в обмен ядерными ударами. Как передает Day.Az, об этом заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф. "Не думаю, что дело зайдет так далеко", - сказал глава ведомства.
В Пакистане оценили вероятность ядерной войны с Индией
Обострение конфликта Пакистана и Индии вряд ли перерастет в обмен ядерными ударами.
Как передает Day.Az, об этом заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф.
"Не думаю, что дело зайдет так далеко", - сказал глава ведомства.
Он добавил, что Исламабад не планирует начинать боевые действия против соседней страны, если она не будет провоцировать дальнейшую эскалацию.
Напомним, обострение в отношениях Пакистана и Индии началось после теракта, совершенного 22 апреля в городе Пахалгаме в индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами нападения стали не менее 26 человек. Основную часть погибших составляли туристы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре