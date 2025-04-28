В Сумгайыте обнаружен труп мужчины

В городе Сумгайыт обнаружено тело 50-летнего мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в 4-м микрорайоне города.

Тело Хасана Шахгелдиева Хыдыр оглу, 1971 года рождения, было найдено в его доме.

Тело передано по назначению. По факту проводится расследование.