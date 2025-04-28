https://news.day.az/society/1748222.html В Сумгайыте обнаружен труп мужчины В городе Сумгайыт обнаружено тело 50-летнего мужчины. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в 4-м микрорайоне города. Тело Хасана Шахгелдиева Хыдыр оглу, 1971 года рождения, было найдено в его доме. Тело передано по назначению. По факту проводится расследование.
В Сумгайыте обнаружен труп мужчины
В городе Сумгайыт обнаружено тело 50-летнего мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в 4-м микрорайоне города.
Тело Хасана Шахгелдиева Хыдыр оглу, 1971 года рождения, было найдено в его доме.
Тело передано по назначению. По факту проводится расследование.
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