https://news.day.az/society/1748222.html

В Сумгайыте обнаружен труп мужчины

В городе Сумгайыт обнаружено тело 50-летнего мужчины. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в 4-м микрорайоне города. Тело Хасана Шахгелдиева Хыдыр оглу, 1971 года рождения, было найдено в его доме. Тело передано по назначению. По факту проводится расследование.