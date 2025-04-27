https://news.day.az/politics/1748198.html

Масуд Пезешкиан выразил радость по поводу своего визита в Азербайджан

Я очень рад посетить Азербайджан. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV. Новость обновляется