https://news.day.az/politics/1748198.html Масуд Пезешкиан выразил радость по поводу своего визита в Азербайджан Я очень рад посетить Азербайджан. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV. Новость обновляется
Масуд Пезешкиан выразил радость по поводу своего визита в Азербайджан
Я очень рад посетить Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV.
Новость обновляется
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