Масуд Пезешкиан выразил радость по поводу своего визита в Азербайджан

Я очень рад посетить Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV.

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