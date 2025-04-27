Азербайджанские борцы отличились в Туркменистане

В Ашхабаде (Туркменистан) состоялся международный турнир по поясной борьбе в стилях гореш и алыш.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования были посвящены статусу "Нового объединения спортивных возможностей". Двое азербайджанских спортсменов завоевали медали.

Ариз Гусейнов (70 кг) стал обладателем серебряной медали в стиле алыш и бронзовой - в стиле гореш.

Фидан Гусейнова (60 кг) завоевала бронзовую медаль в стиле алыш.