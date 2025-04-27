https://news.day.az/sport/1748087.html Азербайджанские борцы отличились в Туркменистане - ФОТО В Ашхабаде (Туркменистан) состоялся международный турнир по поясной борьбе в стилях гореш и алыш. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования были посвящены статусу "Нового объединения спортивных возможностей". Двое азербайджанских спортсменов завоевали медали.
Азербайджанские борцы отличились в Туркменистане - ФОТО
В Ашхабаде (Туркменистан) состоялся международный турнир по поясной борьбе в стилях гореш и алыш.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования были посвящены статусу "Нового объединения спортивных возможностей". Двое азербайджанских спортсменов завоевали медали.
Ариз Гусейнов (70 кг) стал обладателем серебряной медали в стиле алыш и бронзовой - в стиле гореш.
Фидан Гусейнова (60 кг) завоевала бронзовую медаль в стиле алыш.
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