Bolt вводит новую функцию в ряде европейских стран

Компания по предоставлению услуг перевозки пассажиров Bolt вводит в ряде стран ЕС новую функцию, направленную на повышение безопасности как водителей, так и клиентов.

Как передает Day.Az, со следующей недели платформа по заказу поездок введет в ряде стран в действие систему установления верхней планки времени управления автомобилем. Отныне непрерывное пребывание за рулем без отдыха будет ограничено 12 часами.

Новая мера призвана снизить риск ДТП, связанных с усталостью, что является растущей проблемой для городского транспорта. Ограничение времени вождения авто будет осуществляться через мобильное приложение, которое непрерывно отслеживает активное время нахождения каждого водителя за рулем. Когда оно приближается к 12-часовому порогу, приложение будет предупреждать и призывать водителя сделать перерыв. Как только лимит будет достигнут, система автоматически выключится.