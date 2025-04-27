Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль чемпионата Европы

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в столице Монтенегро Подгорице.

Как передает Day.Az, спортсмен, выступающий в весовой категории до 100 кг, в финале встретился с грузинским дзюдоистом Ильей Суламанидзе.

В решающем поединке летних Олимпийских игр "Париж-2024" З.Коцоев победил этого соперника, однако на этот раз уступил ему и занял второе место.

Другой азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури (+100 кг) поборется за бронзовую медаль с немецким спортсменом Эриком Абрамовым.

Между тем дзюдоистка Нигяр Сулейманова (+78 кг) уступила в своем первом поединке грузинской спортсменке Софии Сомхишвили.

Ранее азербайджанские дзюдоисты Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что на чемпионате Европы Азербайджан представляют 15 дзюдоистов (9 мужчин и 6 женщин) в 12 весовых категориях. Сборная также примет участие в соревнованиях среди смешанных команд.