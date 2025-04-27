https://news.day.az/politics/1748048.html Трамп публично размазал Макрона об ватиканский паркет - ВИДЕО В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон опять опозорился Day.Az представляет публикацию: Мало было Макрону провалов - он умудрился опозориться прямо в Ватикане. На встрече Трампа с Зеленским в президент Франции почему-то подошел к президентам, рассчитывая подсесть к "взрослым" и влезть в переговоры.
Трамп публично размазал Макрона об ватиканский паркет - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон опять опозорился
Day.Az представляет публикацию:
Мало было Макрону провалов - он умудрился опозориться прямо в Ватикане. На встрече Трампа с Зеленским в президент Франции почему-то подошел к президентам, рассчитывая подсесть к "взрослым" и влезть в переговоры.
Даже стул ему предусмотрительно поставили наивные. Трамп мгновенно пресёк эту самодеятельность: холодным жестом остановил Макрона, даже не подал ему руку, что-то резко сказал - и стул для "маленького Эммануэля" немедленно убрали.
Редкий случай, когда даже без слов ясно: в серьезных разговорах для Макрона места нет.
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