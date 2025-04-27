Трамп публично размазал Макрона об ватиканский паркет

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон опять опозорился

Day.Az представляет публикацию:

Мало было Макрону провалов - он умудрился опозориться прямо в Ватикане. На встрече Трампа с Зеленским в президент Франции почему-то подошел к президентам, рассчитывая подсесть к "взрослым" и влезть в переговоры.

Даже стул ему предусмотрительно поставили наивные. Трамп мгновенно пресёк эту самодеятельность: холодным жестом остановил Макрона, даже не подал ему руку, что-то резко сказал - и стул для "маленького Эммануэля" немедленно убрали.

Редкий случай, когда даже без слов ясно: в серьезных разговорах для Макрона места нет.