https://news.day.az/unusual/1748059.html В духовном послании Папы усмотрели зашифрованное послание В духовном завещании Папы Римского Франциска увидели послание об истинном месте его церкви "на задворках общества". Как передает Day.Az, об этом сообщает The Economist. Отмечается, что послание понтифика "состояло в том, что истинное место его церкви - на обочине общества".
В духовном послании Папы усмотрели зашифрованное послание
В духовном завещании Папы Римского Франциска увидели послание об истинном месте его церкви "на задворках общества".
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Economist.
Отмечается, что послание понтифика "состояло в том, что истинное место его церкви - на обочине общества". Издание также указывает, что Папа Римским распорядился о том, чтобы его похоронили как можно дальше от Ватикана в базилике Санта-Мария-Маджоре.
Кроме того, незадолго до смерти Франциск потратил "почти все оставшиеся у него деньги" на закрытие ипотеки на макаронную фабрику. Предприятие работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.
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