В духовном послании Папы усмотрели зашифрованное послание

В духовном завещании Папы Римского Франциска увидели послание об истинном месте его церкви "на задворках общества".

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Economist.

Отмечается, что послание понтифика "состояло в том, что истинное место его церкви - на обочине общества". Издание также указывает, что Папа Римским распорядился о том, чтобы его похоронили как можно дальше от Ватикана в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Кроме того, незадолго до смерти Франциск потратил "почти все оставшиеся у него деньги" на закрытие ипотеки на макаронную фабрику. Предприятие работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.