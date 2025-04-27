В Азербайджане объявили желтое и оранжевое предупреждения

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение из-за сильного ветра, который ожидается с 27 апреля и продлится до утра 29 апреля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

По прогнозам синоптиков, в Нахчыванской АР, Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Агдере, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше, Хызы, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Сальяне, Уджаре, Кюрдамире, Саатлы, Сабирабаде, Зардабе, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Джалилабаде, Масаллы, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы, Астаре, Билясуваре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Губе, Агсу, Шамахы и Балакене западный ветер будет достигать скорости 13,9-20,7 м/с.

В то же время в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кельбаджаре, Лачыне, Агдаме, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Гаджигабуле, Нефтчале, Гобустане, Гяндже, Самухе, Гёранбое, Нафталане, Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Гусаре, Шеки, Огузе, Загатале, Гахе, Исмаиллы, Габале, Агдаше и Гёйчае северо-западный ветер усилится до 20,8-28,4 м/с.

Национальная служба гидрометеорологии призывает население соблюдать меры предосторожности в период действия предупреждения.