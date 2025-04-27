Европарламент больше не сможет прикрываться интересами Европы

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Визиту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Азербайджан предстоит стать на некоторое время серьезным раздражителем для антиазербайджанских кругов Европы. Таковые все еще имеются, хотя общий градус азербайджанофобии постепенно снижается.

Сам визит и его содержание показали, что заказа на провокации против Баку больше нет, а ЕС хочет устранить негативный фон, возникший в двусторонних отношениях. Меняются лица в эшелонах власти в Евросоюзе, а самое главное, меняется геополитическая ситуация.

Обслуживающее интересы армянства лобби начало критиковать Каллас еще до ее визита. Площадкой для этих безобразий, как всегда, выступил Европарламент. Накануне визита лоббистка Натали Луазо набросилась на главу европейской дипломатии с виртуальными кулаками за то, что та едет в страну, которая, дескать, вмешивается в дела страны-члена ЕС (то бишь Франции) и не собирается в Армению, которая вся такая демократическая и мечтает слиться с Европой.

Еще одна одиозная фигура ЕП - постоянный докладчик по делам Армении Мириам Лексман. Эта дама крайне возмущена визитом Каллас в Азербайджан в то время как все "прогрессивное человечество" рыдает по случаю "геноцида армян". В своем микроблоге Х постоянный докладчик отчитала верховного представителя по иностранной политике и выразила надежду, что та будет добиваться в Баку освобождения сепаратистов и военных преступников, находящихся под судом. Правда, Лексман называет этих лиц "политическими заключенными".

Сегодня, когда визит уже состоялся, обоим мадамам можно посочувствовать. Они не были услышаны. Переговоры главы европейской дипломатии не превратились в провокацию напряженности между Баку и ЕС, как это происходило в последние годы во время визитов еврочиновников, которые, по всей видимости, приезжали только для того, чтобы сделать отсюда пару провокационных заявлений и укатить.

Конечно же, в Баку Кая Каллас на встречах наверняка говорила и о подсудимых армянах, но никаких заявлений по этому поводу сделано не было. Что можно назвать очень верным и политически выверенным подходом чиновницы ЕС. Все, чем ограничилась госпожа Каллас, была фраза: "Это партнерство должно строиться на взаимном уважении, включая уважение к странам-членам ЕС, а также на основных принципах, таких как верховенство права и права человека". Луазо с Лексман могут немного расслабиться, потому что под уважением к странам-членам подразумевалась, само собой, Франция. Однако нет сомнений и в том, что гостья получила исчерпывающие разъяснения и по поводу проблем между Баку и Парижем, и по поводу процесса над главарями сепаратистов.

И самое главное - Кая Каллас ехала в Баку не для углубления противоречий, а для восстановления отношений. Уже давно никто из европейских чиновников не вспоминал зависшее на полпути соглашение о всеобъемлющем партнерстве между Азербайджаном и ЕС. Тот факт, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам заявила в Баку о возобновлении работы над документом, внушает оптимизм.

Евросоюз и Азербайджан удаляют из отношений напряженность, и крикунам из Европарламента уже не удастся прикрываться европейскими интересами. Их демагогия основана на интересах, зависящих от количества вкусного в армянской кормушке. И не более того.