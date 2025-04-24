В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как депутат Европарламента от Франции Натали Луазо раскритиковала Каю Каллас.

Day.Az представляет публикацию:

Депутат Европарламента от Франции Натали Луазо, сидящая на подсосе у армян, раскритиковала верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. По никому ненужному мнению этой жабы, Каллас делает ой как неправильно - едет в Азербайджан, а в Армению - нет.

Баку, продолжает бешеная старушка, "злонамеренно вмешался во внутренние дела государства-члена ЕС (имеется в виду Франция) и встал на сторону России (в каком вопросе - Луазо не уточняет), в то время как демократическая Армения смотрит (со слезами на глазах) в сторону Европы".

Интересно, когда Армения помогает России обходить санкции Запада, каким именно местом она поворачивается к Европе?

Еще больше вопросов будет к луазоподобным евродепутатам, рвущим пятую точку за армян, когда Пашинян поедет 9 мая в Москву, несмотря на предостережение главы дипломатии ЕС.