Сегодня состоится выпускной экзамен для 9-х классов

27 апреля 2025 года состоится выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре.

Отмечается, что выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования пройдет в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть), Пираллахинском районах города Баку, Сумгайыте (II часть), Абшероне (II часть), Нахчыване, Гейгеле, Геранбое, Нафталане, Шамкире (II часть), Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Джалилабаде (II часть), Масаллы (II часть), Лерике, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Агдаше, Хачмазе (II часть), Губе (II часть), Барде, Тертере, Агдере и Лачине.

27 апреля в экзамене примут участие учащиеся специальных школ (школ-интернатов, школ, расположенных в пенитенциарных учреждениях), школ с преподаванием на английском и грузинском языках.

Экзамен начнется в 11:00. За 15 минут до начала экзамена - в 10:45 завершится режим пропуска. Прибывшие после этого участники не допускаются в здание экзамена. В экзамене предполагается участие 51908 учащихся.