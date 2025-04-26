Раскрыт дизайн складного iPhone 18 Ultra

Автор канала AppleTrack Сэм Кель представил качественные рендеры предстоящего складного смартфона Apple, который, по мнению дизайнера, будет называться iPhone 18 Ultra.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает iGuides.

Отмечается, что концептуальные изображения созданы на основе последних слухов и утечек. Рендеры демонстрируют устройство с нестандартным соотношением сторон, из-за чего гаджет напоминает планшеты iPad. Кроме того, дизайнер представил устройство со складным экраном без складки на месте сгиба. По слухам, именно это ограничение мешало Apple выпустить складной iPhone.

Согласно рендерам, устройство может получить кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID. Примечательно, что для внутреннего экрана не предусмотрена селфи-камера или она будет подэкранной.

По слухам, iPhone Fold получит 5,5-дюймовый внешний и 7,8-дюймовый складной дисплеи, 2-нм процессор Apple A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель объемом до 1 ТБ и две тыльные камеры. Выход устройства ожидается в 2026 году.