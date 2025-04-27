https://news.day.az/world/1748164.html Здание пакистанской верховной комиссии в Лондоне атаковано протестующими - ВИДЕО Здание пакистанской верховной комиссии в Лондоне подверглось нападению, в результате которого были разбиты оконные стекла. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это произошло на следующий день после того, как индийские протестующие провели демонстрацию возле здания.
Здание пакистанской верховной комиссии в Лондоне атаковано протестующими - ВИДЕО
Здание пакистанской верховной комиссии в Лондоне подверглось нападению, в результате которого были разбиты оконные стекла.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это произошло на следующий день после того, как индийские протестующие провели демонстрацию возле здания.
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