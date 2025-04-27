https://news.day.az/world/1748164.html

Здание пакистанской верховной комиссии в Лондоне атаковано протестующими - ВИДЕО

Здание пакистанской верховной комиссии в Лондоне подверглось нападению, в результате которого были разбиты оконные стекла. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это произошло на следующий день после того, как индийские протестующие провели демонстрацию возле здания.