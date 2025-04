Планшеты Samsung снова не получат процессоры собственного производства

Согласно данным, полученным из неофициальных источников, компания Samsung активно работает над следующим поколением своих флагманских планшетов Galaxy Tab S, а также над более доступной моделью.

Как передает Day.Az, в Android Authority (AA) выяснили, на базе какого чипсета будет работать новая серия устройств.

Как сообщается, в кодовой базе одной из прошивок Samsung были обнаружены упоминания планшетов с идентификаторами gts11 и gts11u, которые предположительно относятся к моделям Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra. Рядом с этими идентификаторами замечен номер MT6991, соответствующий высокопроизводительному процессору MediaTek Dimensity 9400. Это может означать, что Samsung планирует использовать чипы MediaTek в своих топовых планшетах следующего поколения, тогда как для ожидаемой в ближайшее время серии Galaxy Tab S10 (Plus и Ultra), по имеющимся данным, предусмотрен Dimensity 9300 Plus. В текущих утечках пока нет упоминаний о модели Galaxy Tab S11 Plus, но это не исключает ее появления позднее.

Те же источники указывают на разработку модели Galaxy Tab S10 Lite (gts10lite). Для этого планшета указан чип S5e8835, идентифицированный как Samsung Exynos 1380 5G. Этот процессор уже использовался в планшете Galaxy Tab S9 FE. Ожидается, что Galaxy Tab S10 Lite будет доступен в версиях с поддержкой Wi-Fi и сотовой связи и займет позицию ниже предполагаемых моделей Galaxy Tab S10 FE и S10 FE Plus, которым, по слухам, достанется более мощный Exynos 1580.

Samsung пока официально не комментировала информацию о планах выпуска Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra или Galaxy Tab S10 Lite. Эти сведения основаны на анализе обнаруженных в коде данных, и для получения полной картины придется дождаться официальных анонсов или новых утечек.

Впервые Samsung использовала чипы MediaTek во флагманских планшетах в 2024 году: в прошлом году компания выпустила Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra на базе Dimensity 9300+.