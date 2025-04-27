В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщили в Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az.

По данным Бюро по изучению землетрясений, в Каспийском море зафиксировано землетрясение силой 3,6 балла.

Очаг землетрясения находился на глубине 58 километра.