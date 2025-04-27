https://news.day.az/society/1748189.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение. Об этом сообщили в Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az. По данным Бюро по изучению землетрясений, в Каспийском море зафиксировано землетрясение силой 3,6 балла.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом сообщили в Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az.
По данным Бюро по изучению землетрясений, в Каспийском море зафиксировано землетрясение силой 3,6 балла.
Очаг землетрясения находился на глубине 58 километра.
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