Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Южно-Африканской Республики
Президент Ильхам Алиев направил Президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамофосе поздравительное письмо, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня свободы Южно-Африканской Республики.
Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по укреплению межгосударственных отношений и расширению сотрудничества между Азербайджаном и Южно-Африканской Республикой в интересах наших народов.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания," - говорится в письме.
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