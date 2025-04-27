Анонсирован четвертый раунд переговоров между США и Ираном

Четвертый раунд переговоров США с Ираном состоится в Европе в ближайшие 14 дней при посредничестве Омана.

Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times.

Во время последнего раунда переговоров каждая из сторон выдвинула свою рамочную программу переговоров. В статье отмечается, что американская сторона требует больше времени на подготовку к новому раунду переговоров из-за необходимости рассмотреть предложения иранской стороны более подробно.

"У нас есть разногласия по большим и малым вопросам, но на этой неделе в столицах пройдут дискуссии, призванные смягчить противоречия", - рассказал один из источников издания.