https://news.day.az/world/1748135.html Анонсирован четвертый раунд переговоров между США и Ираном Четвертый раунд переговоров США с Ираном состоится в Европе в ближайшие 14 дней при посредничестве Омана. Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times. Во время последнего раунда переговоров каждая из сторон выдвинула свою рамочную программу переговоров.
Анонсирован четвертый раунд переговоров между США и Ираном
Четвертый раунд переговоров США с Ираном состоится в Европе в ближайшие 14 дней при посредничестве Омана.
Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times.
Во время последнего раунда переговоров каждая из сторон выдвинула свою рамочную программу переговоров. В статье отмечается, что американская сторона требует больше времени на подготовку к новому раунду переговоров из-за необходимости рассмотреть предложения иранской стороны более подробно.
"У нас есть разногласия по большим и малым вопросам, но на этой неделе в столицах пройдут дискуссии, призванные смягчить противоречия", - рассказал один из источников издания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре