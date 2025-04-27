Apple планирует масштабный редизайн iPhone

В 2027 году, в честь 20-летия iPhone, компания Apple планирует провести значительные изменения в дизайне смартфонов. Ожидается масштабный редизайн, который, по предварительной информации, будет характеризоваться использованием значительно большего количества стекла в конструкции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание 9to5Mac.

Эта специальная юбилейная модель iPhone, вероятно, изначально планировалась с премиальной ценой.

Однако, согласно прогнозам, ее стоимость может оказаться гораздо выше премиального уровня по меркам Apple.

Основной причиной потенциально высокой цены называются торговые пошлины на продукцию из Китая, которые, как предполагается, сохранятся. В настоящее время для большинства товаров технологического сектора действует исключение из этих тарифов, но существует неопределенность относительно того, как долго оно продлится.

Apple активно работает над переносом части производства iPhone в Индию, стремясь снизить зависимость от Китая и обойти текущие тарифные барьеры. Компания уже достигла значительных успехов в этом направлении и способна производить в Индии около трети годового спроса на iPhone на рынке США. Тем не менее полный перенос всего производства iPhone в Индию в короткие сроки не представляется возможным.