У берегов Греции спасены более 30 нелегалов

Береговая охрана Греции спасла 35 нелегальных мигрантов, которые находились в лодке у греческого острова Гавдос в Средиземном море.

Как передает Day.Az, об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

По его данным, с помощью дрона были обнаружены 35 мигрантов в лодке в 25 морских милях к югу от Гавдоса. На место прибыли спасатели на патрульном катере Береговой охраны, взяли нелегалов на борт и доставили их в портовый город Хора-Сфакион на острове Крит.

Около Гавдоса часто задерживают лодки с нелегальными мигрантами, нередко приходится проводить операции по спасению людей. В декабре прошлого года там в один день проводились три поисково-спасательные операции, в ходе которых были спасены 124 человека, были подняты пять тел погибших. 16 апреля этого года Береговая охрана Греции спасла в акватории острова 49 нелегальных мигрантов, находившихся в лодке.

Греция стала транзитной страной для мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Десятки тысяч мигрантов и беженцев ежегодно прибывают по морю и стараются через Грецию перебраться в другие страны Европы.