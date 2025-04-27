https://news.day.az/society/1748197.html Тяжелая авария в Баку - есть погибший На участке магистрали Баку-Газах, проходящем через поселок Локбатан, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, столкнулись легковые автомобили марок "Avatr" и "Mercedes-Benz", после чего они врезались в металлическое ограждение на обочине дороги.
Тяжелая авария в Баку - есть погибший
На участке магистрали Баку-Газах, проходящем через поселок Локбатан, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, столкнулись легковые автомобили марок "Avatr" и "Mercedes-Benz", после чего они врезались в металлическое ограждение на обочине дороги.
Сообщается, что в результате происшествия один человек погиб.
Движение транспорта в данном направлении затруднено.
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