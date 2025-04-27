Тяжелая авария в Баку

На участке магистрали Баку-Газах, проходящем через поселок Локбатан, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, столкнулись легковые автомобили марок "Avatr" и "Mercedes-Benz", после чего они врезались в металлическое ограждение на обочине дороги.

Сообщается, что в результате происшествия один человек погиб.

Движение транспорта в данном направлении затруднено.