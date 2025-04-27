"Нефтчи" вырвал победу в овертайме в первом полуфинале против "Абшерона"

В Азербайджанской баскетбольной лиге стартовали полуфинальные серии плей-офф.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главной интригой первых матчей стало противостояние "Нефтчи" и "Абшерона", завершившееся драматичной победой "Нефтчи" в дополнительное время со счётом 97:93. Команда сумела совершить камбэк и повела в серии 1:0.

В другом полуфинале "Сабах", победитель группы "А" регулярного чемпионата, уверенно обыграл "Шеки" со счётом 86:73 и также вышел вперёд в серии.

Ответные встречи обеих серий состоятся 29 апреля.