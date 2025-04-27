https://news.day.az/sport/1748186.html "Нефтчи" вырвал победу в овертайме в первом полуфинале против "Абшерона" В Азербайджанской баскетбольной лиге стартовали полуфинальные серии плей-офф. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главной интригой первых матчей стало противостояние "Нефтчи" и "Абшерона", завершившееся драматичной победой "Нефтчи" в дополнительное время со счётом 97:93. Команда сумела совершить камбэк и повела в серии 1:0.
"Нефтчи" вырвал победу в овертайме в первом полуфинале против "Абшерона"
В Азербайджанской баскетбольной лиге стартовали полуфинальные серии плей-офф.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главной интригой первых матчей стало противостояние "Нефтчи" и "Абшерона", завершившееся драматичной победой "Нефтчи" в дополнительное время со счётом 97:93. Команда сумела совершить камбэк и повела в серии 1:0.
В другом полуфинале "Сабах", победитель группы "А" регулярного чемпионата, уверенно обыграл "Шеки" со счётом 86:73 и также вышел вперёд в серии.
Ответные встречи обеих серий состоятся 29 апреля.
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