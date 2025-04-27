Смертельная авария на проспекте 8 Ноября в Баку

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, автомобиль ВАЗ-2109 под управлением Амирали Керимова съехал с проезжей части на проспекте 8 Ноября, в направлении Зыхского шоссе, и врезался в бордюр. Водитель, получив травмы, был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, скончался.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится расследование.