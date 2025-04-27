https://news.day.az/society/1748155.html Смертельная авария на проспекте 8 Ноября в Баку В Баку произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает Day.Az, автомобиль ВАЗ-2109 под управлением Амирали Керимова съехал с проезжей части на проспекте 8 Ноября, в направлении Зыхского шоссе, и врезался в бордюр. Водитель, получив травмы, был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, скончался.
Смертельная авария на проспекте 8 Ноября в Баку
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az, автомобиль ВАЗ-2109 под управлением Амирали Керимова съехал с проезжей части на проспекте 8 Ноября, в направлении Зыхского шоссе, и врезался в бордюр. Водитель, получив травмы, был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, скончался.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится расследование.
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