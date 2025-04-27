https://news.day.az/society/1748091.html 28 Mall закрыт для посетителей - ПРИЧИНА Вход в торговый центр "28 Mall" временно ограничен. Как сообщает Milli.Az, по техническим причинам в торговом центре "28 Mall" отключено освещение: "В целях безопасности вход в торговый центр временно ограничен. Мы ожидаем, что во второй половине дня вход в торговый центр станет возможным.
28 Mall закрыт для посетителей - ПРИЧИНА
Доступ в торговый центр "28 Mall", расположенный в Баку, временно ограничен.
Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении, размещённом на странице торгового центра в социальных сетях.
"Из-за технических причин в торговом центре "28 Mall" произошло отключение электроэнергии. В целях обеспечения безопасности доступ в здание временно ограничен. Предполагается, что торговый центр возобновит работу во второй половине дня.
О ходе решения проблемы мы проинформируем дополнительно. Вся команда "28 Mall" прилагает максимум усилий для скорейшего устранения неполадок", - говорится в сообщении.
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