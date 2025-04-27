28 Mall закрыт для посетителей

Доступ в торговый центр "28 Mall", расположенный в Баку, временно ограничен.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении, размещённом на странице торгового центра в социальных сетях.

"Из-за технических причин в торговом центре "28 Mall" произошло отключение электроэнергии. В целях обеспечения безопасности доступ в здание временно ограничен. Предполагается, что торговый центр возобновит работу во второй половине дня.

О ходе решения проблемы мы проинформируем дополнительно. Вся команда "28 Mall" прилагает максимум усилий для скорейшего устранения неполадок", - говорится в сообщении.