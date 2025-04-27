В Бельгии откроется джаз-клуб в честь легендарного музыканта

Новый джаз-клуб под названием Toots Jazz Club в честь легендарного бельгийского джазового музыканта Тутса Тилеманса откроет в скором времени свои двери в самом центре Брюсселя, недалеко от Гран-Плас.

Как передает Day.Az, инициатором открытия этого клуба является пианист Жоаким Каффоннетт - ключевая фигура на бельгийской джазовой сцене. Он является также основателем и руководителем некоммерческой организации Toots Live. С помощью этого заведения Каффоннетт намерен предложить "праздничное, эклектичное и сложное видение" того, что знаменитый джазовый пианист Мишель Петруччиани назвал "классической музыкой XXI века".

Возродив исторический джаз-клуб Sounds в районе Икселле, коллектив Toots Live теперь берется за центр города, чтобы воплотить лучшие образцы бельгийского и международного джаза в квинтэссенцию брюссельской атмосферы.

Джаз-клуб Toots разместится в культовом здании по адресу Rue des Chapeliers 6, которое ранее занимали Chez Luc, затем Chez Patrick и, наконец, Le Chapot - бар, где музыкальные вечера оставили свой след среди любителей танцев и джаза.

Новый клуб предложит насыщенную программу, включающую не менее восьми музыкальных мероприятий в неделю. По четвергам, открытым для танцоров, будет звучать джаз периода до 1950-х годов. По пятницам и субботам в двух частях будут представлены лучшие образцы бельгийского и международного джаза. Воскресные дни будут отведены под серию концертов "Ностальгия в Гран-Плас". В ней примут участие местные коллективы, которые выступят с особым репертуаром, например, композициями отдельных музыкантов или произведениями, вошедшими в исторические альбомы.