https://news.day.az/world/1748233.html Трамп положительно оценил встречу с Зеленским Президент США Дональд Трамп высоко оценил свою встречу с президентом Украины Володимиром Зеленским в Ватикане. Как передает Day.Az, об этом президент США заявил журналистам в аэропорту Морристауна в Нью-Джерси. "Я думаю, что встреча прошла хорошо", - сказал он.
Трамп положительно оценил встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп высоко оценил свою встречу с президентом Украины Володимиром Зеленским в Ватикане.
Как передает Day.Az, об этом президент США заявил журналистам в аэропорту Морристауна в Нью-Джерси.
"Я думаю, что встреча прошла хорошо", - сказал он.
Он добавил, что доволен усилиями Зеленского "сделать что-то хорошее для своей страны" и будет следить за тем, к чему это может привести.
"Зеленский стал спокойнее", - сказал президент США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре