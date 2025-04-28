Трамп положительно оценил встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп высоко оценил свою встречу с президентом Украины Володимиром Зеленским в Ватикане.

Как передает Day.Az, об этом президент США заявил журналистам в аэропорту Морристауна в Нью-Джерси.

"Я думаю, что встреча прошла хорошо", - сказал он.

Он добавил, что доволен усилиями Зеленского "сделать что-то хорошее для своей страны" и будет следить за тем, к чему это может привести.

"Зеленский стал спокойнее", - сказал президент США.