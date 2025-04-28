В город Ходжалы возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Day.Az, сегодня в Ходжалы переселяются 33 семьи (137 человек).

Семьи выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, помимо переселенных туда бывших вынужденных переселенцев, всего проживает более 40 тысяч человек, которые работают над реализацией проектов, а также выполняют должностные обязанности в местных отделениях отдельных государственных органов, работают в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики, которые возобновили свою деятельность.