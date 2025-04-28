Преемник Ле Пен метит в президенты

Лидер французского "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что готов баллотироваться в президенты страны в 2027 году в случае, если Марин Ле Пен запретят участвовать в выборах.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью газете Le Parisien.

"Нет никакой двусмысленности: Марин Ле Пен - мой кандидат. И если завтра ей помешают [участвовать в выборах], думаю, я смогу сказать вам, что выдвинусь сам", - сказал политик.

Сообщается, что ранее Барделла избегал прямых ответов на вопросы о возможном участии в президентских выборах.