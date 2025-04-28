https://news.day.az/world/1748272.html Преемник Ле Пен метит в президенты Лидер французского "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что готов баллотироваться в президенты страны в 2027 году в случае, если Марин Ле Пен запретят участвовать в выборах. Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью газете Le Parisien. "Нет никакой двусмысленности: Марин Ле Пен - мой кандидат.
Преемник Ле Пен метит в президенты
Лидер французского "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что готов баллотироваться в президенты страны в 2027 году в случае, если Марин Ле Пен запретят участвовать в выборах.
Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью газете Le Parisien.
"Нет никакой двусмысленности: Марин Ле Пен - мой кандидат. И если завтра ей помешают [участвовать в выборах], думаю, я смогу сказать вам, что выдвинусь сам", - сказал политик.
Сообщается, что ранее Барделла избегал прямых ответов на вопросы о возможном участии в президентских выборах.
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