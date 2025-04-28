https://news.day.az/world/1748251.html Пакистанцы массово покидают Индию после аннулирования виз Почти все граждане Пакистана, которые должны были покинуть Индию в связи с решением Нью-Дели аннулировать их визы после теракта в индийском Джамму и Кашмире, уехали из Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на данные индийского МВД сообщила газета Hindu.
Пакистанцы массово покидают Индию после аннулирования виз
Почти все граждане Пакистана, которые должны были покинуть Индию в связи с решением Нью-Дели аннулировать их визы после теракта в индийском Джамму и Кашмире, уехали из Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на данные индийского МВД сообщила газета Hindu.
Отмечается, что с 24 апреля 537 граждан Пакистана покинули Индию через контрольно-пропускной пункт в Аттари в индийском штате Пенджаб. Миграционные власти Индии продолжают проверку исполнения решения индийского правительства после того, как срок для выезда из страны для пакистанцев истек 27 апреля.
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