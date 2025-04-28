Пакистанцы массово покидают Индию после аннулирования виз

Почти все граждане Пакистана, которые должны были покинуть Индию в связи с решением Нью-Дели аннулировать их визы после теракта в индийском Джамму и Кашмире, уехали из Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на данные индийского МВД сообщила газета Hindu.

Отмечается, что с 24 апреля 537 граждан Пакистана покинули Индию через контрольно-пропускной пункт в Аттари в индийском штате Пенджаб. Миграционные власти Индии продолжают проверку исполнения решения индийского правительства после того, как срок для выезда из страны для пакистанцев истек 27 апреля.