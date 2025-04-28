Китай и Азербайджан нужны друг другу

Для Китая партнерство на средней периферии, на которой для КНР локализуется Южный Кавказ, является продолжением важного этапа стратегии "Один поя. один путь". Эта идея сохраняется и наполняется с течением времени новым содержанием. Заключается она в том, что Китай выстраивает отношения вдоль международных транспортных коридоров, на которых возникают промышленные агломерации, зоны производства товаров и услуг, которые, в свою очередь потребляют китайские технологии.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

Идет постепенное обустройство этой цепочки. Сначала строятся коммуникации, что происходило в Центральной Азии с конца 2000-хтысячных и на протяжении 2010-х. Одновременно возникали производственные площадки, упор делался на Казахстан, и уже затем следующим этапом на Узбекистан. И сейчас, в 2020-е годы началась очередная волна развития китайской инициативы, которая привела Китай углубленному стратегическому партнерству с Азербайджаном и подписанию 23 апреля 2025 года в Пекине Совместного заявления об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между АР и КНР.

Аналогичный документ о стратегическом партнерстве был подписан Китаем с Казахстаном в мае 2013 года. Но в содержательном плане, этот документ и декларация, подписанная между Баку и Пекином 23 апреля 2025 года, - разные документы, отражающие свои эпохи и задачи. В частности, в казахстанском заявлении еще не было упоминания о стратегии "Пояс - путь".

В отношениях с Казахстаном Китаю было важно развивать магистральные коммуникации: от трубопроводных газовых до железнодорожных линий и автомагистралей. Это закономерно в логике аспектов приграничных и в целом евразийских коммуникаций.

Стержень экономического партнерства с Азербайджаном для Китая это продвижение технологий возобновляемой энергетики и масштабирование объектов генерации, учитывая планы Баку по экспорту электроэнергии. Достаточно сказать, что China Energy Engineering Corporation Limited будет строить в азербайджанском секторе Каспия морскую ветровую электростанцию мощностью 1 ГВт.

Это партнерство возникло не на пустом месте. У Китая с Азербайджаном уже имеется опыт в локализации сборки автомобилей, в транспортно-логистической сфере, в торговле. Предыдущий этап можно назвать предварительным. А в 23 апреля 2025 года, можно сказать, началось существенное развитие отношений.

В Пекине были подписаны документы по сотрудничеству в сферах энергетики, торговли, логистики, создания совместных производств и так далее.

Что касается транспортных коридоров, то до сих пор на Транскаспийском международном транспортном маршруте взаимодействовали только Азербайджан и Казахстан. Во всяком случае, на азербайджанском берегу не было реализовано третьего участия. В этой связи важно напомнить, что в конце прошлого года были оглашены планы по созданию Азербайджаном, Китаем и Казахстаном совместной компании, которая будет инвестировать в порты Актау и Алят, в строительство контейнерных терминалов. Без этой инфраструктуры ТМТМ не сможет отвечать требованиям сегодняшнего дня, когда основная масса грузоперевозок по трансевразийскому маршруту осуществляется контейнерами.

Азербайджан также заинтересован в китайских технологиях выработки зеленой энергии. Китай готов предоставить эти технологии, и такое партнерство тоже вписывается в концепцию "Пояса и пути". Китай экспортирует свои технологии, а Азербайджану выгодно получать новые объекты генерации, чтобы экспортировать электроэнергию. Тут мы видим симбиотические связи. Для Китая важно увеличить свое присутствие на рынке ВИЭ Азербайджана за счет китайских технологий и инвестиций, а для Азербайджана выгодно получить все это за счет внешнего донора и продавать полученную энергию. Речь не только об экспорте в Евросоюз, электроэнергетический рынок, думаю, будет открыт и в рамках ЕАЭС.

Азербайджан сохранил и продолжил стратегию многовекторности во взаимодействии с разными партнерами. В последние месяцы это проявляется особенно выпукло. Сейчас Баку хочет насытить эти партнерства новым содержанием, отвечающим нынешним запросам. Это - возобновляемая энергетика, цифровая торговля, создание производств на основе современных технологий. Подписанные в Пекине документы отражают идею многовекторности и одновременно как бы выводят взаимодействие с конкретным партнером на новый уровень.

Много событий происходят на векторе партнерства с Китаем, Евросоюзом, Ираном, Россией. Партнерства будут расширяться в зависимости от того, какие возможности откроются Азербайджану и что сможет предложить партнерам сам Азербайджан. Это взаимодействие состоит из множества звеньев, каждое из которых имеет свой вектор. Все звенья взаимозависимы. Так, Азербайджан получает от партнерства с Китаем новые объекты выработки зеленой энергии, которая, в свою очередь, может направляться на энергомост Россия-Азербайджан-Иран, может быть экспортирована в страны Черноморского региона или направляться на поддержание промышленного потенциала внутри страны.

Азербайджан получает объекты, которые воздействуют на развитие экономического потенциала в целом. Происходит умножение потенциала, который можно реализовывать по всем другим направлениям партнерства.

Лейла Таривердиева