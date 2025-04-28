Интерпол выдал "красное уведомление" на розыск бывшего начальника службы безопасности Макрона

После продолжительной процедуры Генеральный секретариат Интерпола единогласно признал розыск гражданина Франции Александра Беналлы обоснованным и в апреле 2025 года включил его в международную базу данных с "красным уведомлением". Соответствующая информация была направлена всем государствам-членам организации.

Как передает Day.Az, основанием для принятия данного решения стало ходатайство, поданное в 2024 году в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Известно, что бывший глава Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR с миллиардным оборотом Анасс Дерраз (в настоящее время находится в Азербайджане, привлечен к ответственности) обвиняются в получении взяток в крупных размерах и совершении других преступных деяний в обмен на снятие в 2018 году международных санкций с активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова.

Ранее в зарубежной и местной прессе были опубликованы статьи по этому делу, в которых говорилось, что французские чиновники требовали взятку у Фархада Ахмедова, а взамен обещали, что его роскошная яхта "Луна" будет освобождена из-под международного ареста, а сам он будет защищен от санкций.

Согласно информации, Ф. Ахмадов перевел часть взятки в размере миллионов долларов на счет Анасса Дерраза в "AL HILAL BANK" и на счет Александра Беналлы в "BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR".

А. Дерраз, который неизвестным образом оказался в распоряжении следственных органов, был привлечён к ответственности в Азербайджане, и ему был запрещён выезд из страны. После этого в Интерпол было направлено обращение с просьбой объявить А. Беналлу в международный розыск.

Международный розыск бывшего руководителя службы безопасности президента Франции А. Беналлы, осуществляемый Интерполом на основании самого серьёзного правового инструмента - "красного уведомления", свидетельствует о наличии у Службы государственной безопасности Азербайджана неопровержимых и достоверных доказательств. "Красное уведомление" подразумевает арест лица в стране его нахождения и последующую экстрадицию в государство, объявившее его в розыск. По имеющейся информации, в настоящее время А. Беналла находится в процессе экстрадиции в третьей стране.

Ожидается, что в ближайшее время в Баку начнётся открытый судебный процесс по уголовному делу в отношении А. Дерраза. Выявленные доказательства международной коррупции, представленные в ходе разбирательства, могут стать причиной новых скандалов.