В Азербайджане фиксируются ливни с грозами

На утро 28 апреля в большинстве регионов страны продолжаются дожди с грозами, а в горах Шахдага выпал снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, количество осадков в некоторых районах составило: в Губе и Гусаре - 10 мм, в Халтана - 5 мм, в Шеки, Грызе и Шабране - 4 мм, в Огузе, Габале, Алтыагадже, Исмайыллы, Ярдымлы, Астаре, Агдаме, Гахе, Дашкесане, Гёйгёле, Нафталане, Шамкире, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Сабирабаде, Джалилабаде, Нефтчале, Кельбаджаре, Лачыне, Шуше и Ханкенди - 3 мм, а в Баку и на Абшеронском полуострове - 1 мм.

В некоторых районах наблюдаются сильные западные ветры, достигающие 28 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 23 м/с в Гёранбое, 22 м/с в Нафталане, 20 м/с в Нефтчале и 16 м/с в Гёйче и Барде.

На "Нефтяных камнях" высота волн в открытом море достигла 3,4 м.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 11 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 15, в низменных районах - 17, а в горных районах - 8 градусов.