Саудовская Аравия и Катар заявили о планах погасить долг Сирии

Саудовская Аравия и Катар планируют погасить долг Сирии перед Всемирным банком.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на совместное заявление двух стран.

"Министерства финансов Саудовской Аравии и Катар объявили, что погасят задолженности Сирии перед Всемирным банком, составляющие порядка $15 млн", - говорится в заявлении.

Страны отметили, что погашение долга позволит продолжить поддержку Сирии со стороны Всемирного банка.

20 апреля министр финансов Сирии Мохаммед Ясер Барния сообщил, что отправится в США для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему. По его словам, в Штатах он представит Дамаск на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка.