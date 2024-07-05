Президент Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан

5 июля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан для участия в неофициальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше.

Как сообщает Day.Az, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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