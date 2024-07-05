Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Ханкенди отеля «Карабах»

5 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Ханкенди отеля "Карабах" после капитального ремонта и реставрации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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