Стало известно, как будет выглядеть в будущем Карабахский университет

В соцсети распространились кадры Карабахского университета, который в ближайшем будущем станет центром науки и образования Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сообщил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в своем аккаунте в социальной сети.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 ноября 2023 года был создан Карабахский университет. Начало занятий в новосозданном Карабахском университете запланировано на 15 сентября 2024 года.

Постановлением Кабинета министров от 6 февраля 2024 года утвержден Устав Карабахского университета. 15 февраля 2024 года распоряжением Президента Ильхама Алиева министерству науки и образования Азербайджанской Республики из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики было выделено 10 миллионов манатов для организации деятельности Карабахского университета.

Напомним, что в Карабахе исторически имела место традиция высшего образования. В 1969 году в Карабахе было основано первое высшее учебное заведение - филиал Азербайджанского педагогического института. Он функционировал как высшее учебное заведение с 1973 по 1988 год. В период оккупации он прекратил свою деятельность.

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