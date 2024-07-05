Вниманию водителей

- эти улицы будут закрыты

В связи с ремонтными работами на столичных дорогах с 07:00 6 июля до 22:00 7 июля будет полностью ограничено движение транспортных средств на улице Микаила Мушфига (от проспекта Парламента до проспекта Матбуат).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения в указанный период", - говорится в сообщении.

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