Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии рекреационного комплекса «Иса булагы» в Шуше

5 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии рекреационного комплекса "Иса Булагы" в Шуше.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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