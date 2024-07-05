Производитель Android-смартфонов выпустил пауэрбанк с поддержкой iPhone

Компания Meizu представила пауэрбанк и кулер для смартфонов под брендом Pandaer. Об этом сообщает портал 4pda, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пауэрбанк емкостью 10000 мАч оснащен магнитным держателем, совместимым с MagSafe на iPhone, выдвижной ножкой из цинкового сплава, превращающей его в подставку для смартфона, и функцией беспроводной зарядки. Он способен заряжать устройства с мощностью до 25 Вт по проводу и до 15 Вт беспроводным методом.

Отмечается, что крепление Pandaer Magnetic состоит из 16 магнитов и совместимо не только с iPhone, но также с устройствами Meizu и другими гаджетами, поддерживающими стандарт MagSafe. Внешний аккумулятор имеет толщину 19,7 мм.

Второй аксессуар - это кулер для охлаждения смартфонов, который оснащен семилопастным вентилятором с максимальной скоростью вращения 5800 оборотов в мин и воздуховодами для эффективного охлаждения. Также на корпусе кулера имеется кнопка для выбора одной из трех скоростей вращения. Заявляется, что новинка способна рассеивать до 24 Вт тепла.

Пауэрбанк уже доступен по цене 199 юаней, а кулер - за 99 юаней.

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