На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела со стороны «Хезболлы»

В результате обстрела со стороны военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла" на северных территориях Израиля вспыхнули пожары.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

"В результате падения БПЛА и осколков ракет-перехватчиков в ряде районов на севере Израиля вспыхнули пожары", - написали представители армии.

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