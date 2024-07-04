https://news.day.az/world/1672753.html На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела со стороны «Хезболлы»
На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела со стороны «Хезболлы»
В результате обстрела со стороны военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла" на северных территориях Израиля вспыхнули пожары.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).
"В результате падения БПЛА и осколков ракет-перехватчиков в ряде районов на севере Израиля вспыхнули пожары", - написали представители армии.
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