https://news.day.az/world/1672955.html Эрдоган высказался о будущем отношений Турции и ШОС
Эрдоган высказался о будущем отношений Турции и ШОС
Турция планирует стать постоянным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), хотя для этого может потребоваться некоторое время, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас в состав ШОС входит девять постоянных членов. Нет речи о том, что Турция не сможет оказаться в числе этих стран, хотя это может занять некоторое время", - сказал Эрдоган во время пресс-конференции с турецкими СМИ.
Он напомнил, что к ШОС в конечном итоге присоединились Иран и Пакистан, пусть эта процедура и заняла несколько лет.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре