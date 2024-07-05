Эрдоган высказался о будущем отношений Турции и ШОС

Турция планирует стать постоянным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), хотя для этого может потребоваться некоторое время, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас в состав ШОС входит девять постоянных членов. Нет речи о том, что Турция не сможет оказаться в числе этих стран, хотя это может занять некоторое время", - сказал Эрдоган во время пресс-конференции с турецкими СМИ.

Он напомнил, что к ШОС в конечном итоге присоединились Иран и Пакистан, пусть эта процедура и заняла несколько лет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!